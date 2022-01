Caen. "Restez chez vous", le cri du coeur des médecins caennais

"C'est ici un cri du cœur que nous vous adressons". Ainsi commence la tribune du collectif de médecins caennais aux habitants de Caen. Ils dénoncent le non-respect du confinement : "Nous sommes révoltés de voir que les mesures de confinement ne sont pas suivies, ce sont pourtant les seules mesures qui pourront nous permettre de nous sortir de cette crise le plus rapidement possible". Ils alertent aussi sur la difficulté de soigner si le nombre de patient continue d'augmenter : "Nous vous demandons de suivre ces consignes à la lettre, faute de quoi nous ne pourrons plus rien faire pour vous soigner, faute de quoi nous devrons choisir entre deux membres de votre famille pour une place en réanimation". Des mots forts pour que les habitants restent chez eux.