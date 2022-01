Rouen. Gratuit ou prix réduit : ce traiteur est solidaire avec les habitants

Face au coronavirus et au confinement, les gestes de solidarité se multiplient à Rouen. Dans le quartier Beauvoisine, le boucher-charcutier-traiteur 7 étoiles a eu une idée : il va proposer, ce vendredi 20 mars à 18 heures, des produits à petit prix voire gratuits. "On s'entraide et c'est en voyant l'un de nos habitués qui s'inquiétait de savoir s'il pourrait continuer à s'acheter à manger qu'on a eu cette idée avec mon mari", raconte Cindy Mazure, gérante, entourée par trois autres salariés.

Des plats cuisinés à 2,50 €

"À notre petite échelle, on voulait faire quelque chose pour aider les habitants", poursuit Cindy Mazure. Les plats cuisinés seront proposés à 2,50 euros la part, voire seront gratuits pour les personnes sans ressource.

Pour les habitants du quartier, l'établissement propose aussi, si besoin, du lait, de la crème ou encore de l'huile et de la farine. Des produits essentiels, qui peuvent parfois manquer dans certaines grandes surfaces.