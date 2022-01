Coronavirus. Confinement à Falaise : une ville bien triste

Comme partout dans l'hexagone, la ville de Falaise est entrée en confinement et les contrôles de police ont débuté. Depuis ce matin du mercredi 18 mars, il faut être en mesure de présenter son attestation, au risque d'être pénalisé par une amende. Des rues presque désertes, un silence plombant s'est installé depuis hier. La ville vit à l'heure du confinement.

Seules quelques personnes sortent pour aller travailler, faire leurs provisions ou simplement promener le chien dans les allées du château de la Fresnaye. Les parkings des trois grandes surfaces ouvertes sont plutôt clairsemés "depuis hier midi, c'est comme ça, on voit moins de monde, on en profite pour réapprovisionner les rayons, ranger, faire du nettoyage" souligne une caissière. Dans le centre-ville, la rue Trinité, la rue de la pelleterie et la rue Saint Gervais sont bien tristes, les commerces sont fermés où l'on peut lire "à très vite", "on espère vous revoir bientôt". La place Belle Croix est bien déserte, elle aussi, qui a pour habitude d'avoir des terrasses remplies surtout avec le retour du soleil.