Prolongez l'été sur la Presqu'île de Caen

Trois jours qui s’annoncent pleins de découvertes. Début des hostilités vendredi à 21h, place Courtonne, avec les acrobates funambules de la compagnie CirkVOST. Très vite, la compagnie Bilbobasso vous contera, dès 22h30 place Savane, la terrible histoire d’un meurtre sur fond de tango. Ensuite, rendez-vous au Cargö pour sa soirée d’ouverture autour du pop-rock de Goldwave.

Arts de rues et musique

Des jongleurs de la pièce de théâtre "Smashed" à la fresque street-art d’un kilomètre de long d’Epi2mik au port, en passant par les gentils fous d’Andiamo, c’est un programme dense à découvrir pendant les deux jours suivants. Au programme aussi, des soirées musicales au Cargö avec jazz, soul, rock’n’roll et chanson française. A ne pas manquer, le village latino, quai François Mitterrand, avec ses cours et démonstrations de danses latines, et ses tapas.

Les cultures urbaines ne seront pas en reste, avec des démonstrations et cours de break-dance, de basket-ball freestyle, ainsi que des ateliers de mix et de graff. Et pour ceux qui ont des fourmis dans les jambes, essayez-vous au patinage, au tir à l’arc, au kayak... A noter aussi ce week-end, l’arrivée en fanfare de la Normandy Channel Race quai Vendeuvre.

Pratique. Gratuit ! Programme sur www.caen.fr.