One Direction et Rihanna, héros des MTV Video Music Awards

Révélation de l'année, meilleure vidéo pop et vidéo la plus partagée : le clip de What Makes You Beautiful des One Direction a raflé trois prix au total. Le trophée du clip de l'année leur a cependant échappé, pour le grand bonheur de Rihanna, gagnante avec We Found Love.

Parmi les autres lauréats, Chris Brown (Turn up the Music) et Nicki Minaj (Starships) remportent chacun un prix dans les catégories Clip d'un artiste masculin et d'une artiste féminine. Paradise de Coldplay a été désigné meilleur clip de rock, tandis que HYFR, de Drake en featuring avec Lil Wayne, obtient cette distinction pour le hip hop.

A noter que le Français Romain Gavras, fils de Costa-Gavras, a été récompensé pour la réalisation de Bad Girls, interprété par M.I.A. André Chemetoff, également français, remporte le prix de la meilleure photographie sur ce même clip.