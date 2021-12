Coronavirus: Guterres annule un voyage, le personnel non essentiel de l'ONU en télétravail

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annulé vendredi, à quelques heures de son départ, une visite au Burkina Faso et au Niger, en raison des "développements liés à la pandémie" du coronavirus, et enjoint au personnel non essentiel du siège à New York de faire du télétravail, a annoncé son service de communication.