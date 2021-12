Caen. Covid-19 : isoloirs à l'envers et distances pendant le dépouillement

Dimanche 15 mars, à Caen et dans plusieurs communes du Calvados, les isoloirs seront positionnés... à l'envers ! "Nous les installons de manière à ce que l'ouverture soit côté mur : il n'y aura pas à toucher le rideau" indique Christophe Bellec, directeur général des services de la ville de Caen. Gel hydroalcoolique, crayons désinfectés après chaque électeur, nettoyage régulier des isoloirs, tables et urnes... A ces mesures déjà annoncées s'ajoutent les distances de sécurité à prendre entre chaque électeur. "Du personnel de mairie et les membres du bureau de vote les inviteront à respecter une distance d'un mètre" poursuit le DGS, qui compte sur "le civisme des électeurs". Sur les 580 assesseurs prévus pour le premier tour, une soixantaine se sont désistés. "Certains, plus âgés, ont évoqué le coronavirus. Mais il y a un taux de désistement habituel, pour des raisons de disponibilité" assure Christophe Bellec. A l'inverse, la mairie a reçu des propositions de dernière minute de citoyens pour tenir des bureaux. Le dépouillement reste ouvert au public, qui sera invité à rester à un mètre des tables.

Christophe Bellec, directeur général des services de la ville de Caen Impossible de lire le son.