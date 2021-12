Coronavirus. Eglise : messes maintenues, catéchèse suspendue

Sur toute la Normandie, les diocèses s'organisent pour suivre les recommandations liées au coronavirus, tout en assurant un service minimum pour les chrétiens.

Dans la Manche

Ce vendredi 13 mars 2020, le diocèse de Coutances et Avranches a demandé aux curés des paroisses et aux responsables des communautés catholiques d'appliquer des mesures pour réduire la propagation du coronavirus.

Les messes ne sont pas supprimées, mais elles ne devront pas dépasser le nombre de 100 personnes à 1 mètre de distance entre elles. Il s'agit donc d'organiser l'espace et les mouvements dans ce sens en demandant à des paroissiens de compter les participants à l'accueil et de veiller aux distances requises. Les autres rassemblements, dont les célébrations des funérailles, font l'objet des mêmes mesures.

Les rencontres de catéchèse pour les enfants et les adolescents sont suspendues.

Les prêtres inviteront tous les paroissiens que la prudence appelle à rester chez eux, notamment les personnes âgées de plus de 70 ans, les personnes malades ou porteuses de handicap, à s'unir dans la prière si possible à l'heure où la messe est célébrée.

Dans le diocèse de Rouen

Monseigneur Lebrun l'évêque du diocèse insiste ce vendredi 13 mars: "Nous avons la responsabilité de nos activités devant Dieu et devant les hommes. Il convient d'adopter les mesures qui nous sont demandées."

Très concrètement il demande à ses prêtres de respecter les consignes du gouvernement, ce qui implique des messes rassemblant 100 personnes au maximum. "En quelques paroisses, cela exige soit de supprimer la messe soit d'en célébrer davantage. Ce sera le cas à la cathédrale de Rouen où il y aura une messe à 8h30, 10h et 11h."

Autre information utile, les plus de 70 ans sont dispensés de la messe dominicale étant données les circonstances. Monseigneur Lebrun demande de "suivre les restrictions demandées concernant nos aînés (70 ans et plus) –que les circonstances dispensent de l'obligation dominicale (Catéchisme de l'Église catholique n° 2181) –, sans oublier de leur téléphoner plus souvent."

A Caen, des messes en plus

Pas de message particulier de l'évêque mais les paroisses prennent des dispositions. La paroisse de Saint Etienne-Saint Ouen par exemple prévoit des messes supplémentaires dimanche 15 mars: à 10h, 11h30 et 19h30 à Saint-Ouen. Cela doit permettre aux personnes n'ayant pas pu entrer aux messes habituelles de Saint Etienne (à 9h30, 11h et 19h) d'avoir une messe dominicale.