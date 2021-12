Caen-la-mer. Coronavirus : Zénith, piscines, musées… De nombreux établissements fermés

Vendredi 13 mars, le premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes afin de freiner la diffusion du coronavirus. En conséquence, de nombreux établissements recevant du public resteront fermés dans la ville de Caen et la communauté urbaine. Des services publics sont adaptés, comme les transports.

Lieux de loisirs fermés

Les gymnases, les piscines de Caen la mer, les musées (notamment le Mémorial de Caen et les musées du château : le musée des beaux-arts, le musée de Normandie), la patinoire, les bibliothèques, le conservatoire, le théâtre, l'école de Musique en Plaine. Cela concerne aussi les délégations de service public que sont le Zénith, le centre des congrès, le Cargö et l'École supérieure des arts et médias. La municipalité a aussi recommandé aux associations, MJC, centres d'animations, cinémas d'art et essai de prendre de telles mesures.

Spectacles annulés

Les événements majeurs dont la ville de Caen est organisatrice sont annulés ou reportés. C'est par exemple le cas du carnaval étudiant. Les spectacles du théâtre, du conservatoire ou programmé à l'église Notre-Dame-de la-Gloriette et dont la jauge est supérieure à 100 personnes sont suspendus. Les différentes structures se chargeront d'informer les spectateurs des modalités de remboursement ou d'échange.

Bus et tramway en mode "samedi"

Les lignes de tram et de bus du réseau Twisto passeront lundi 16 mars en horaires du samedi. Les lignes 40, 41 et 42 circuleront normalement. Les lignes du réseau complémentaire ne circuleront pas. Le nettoyage des véhicules mis en place depuis le début de l'épidémie se poursuit. "Les mesures de désinfection ont été renforcées depuis le début de semaine" assure Kéolis.

Jardins et marchés ouverts

Les jardins et parcs publics de la ville de Caen restent accessibles. Les marchés de plein air sont également maintenus. Des rappels des gestes "barrière" contre le Covid-19 seront mis en place aux entrées.