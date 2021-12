Canada: la femme de Trudeau contaminée par le coronavirus, le Premier ministre à l'isolement

"Le Premier ministre est en bonne santé et ne présente aucun symptôme. Toutefois, par mesure de précaution et selon l'avis des médecins, il sera en isolement pour une durée prévue de 14 jours", a annoncé le cabinet de Justin Trudeau, en précisant que l'épouse du Premier ministre se sentait "bien" et que ses symptômes demeuraient "modérés".

M. Trudeau, 48 ans, ne subira pas de test "à ce stade" et "continuera d'assumer pleinement ses fonctions", poursuit son bureau, ajoutant que le Premier ministre s'adresserait aux Canadiens vendredi.

Ses services avaient annoncé dans la matinée que le chef du gouvernement avait décidé de travailler de chez lui pendant que son épouse "se fait tester pour le Covid-19". Sophie Grégoire Trudeau présentait des symptômes grippaux depuis son retour d'un voyage à Londres.

Justin Trudeau a appelé dans la journée ses homologues italien et britannique, Giuseppe Conte et Boris Johnson, ainsi que le président américain Donald Trump, souligne son cabinet.

Vendredi, il s'entretiendra par téléphone avec les Premiers ministres des provinces canadiennes pour faire le point sur la lutte contre l'épidémie, qui a pris de l'ampleur au Canada ces derniers jours. Cette rencontre, initialement prévue en présence des intéressés à Ottawa, a été annulée in extremis pour cause de coronavirus.

"Symptômes désagréables"

Dans un message personnel adressé aux Canadiens, l'épouse de Justin Trudeau s'est voulue rassurante sur son propre cas.

"Bien que je ressente quelques symptômes désagréables liés au virus, je me remettrai sur pieds sous peu", indique-t-elle. "Je me retrouve en quarantaine mais rien de ma condition ne se compare au sort d'autres familles canadiennes dont la santé est affectée plus sérieusement".

Le Canada recensait jeudi plus de 150 cas de coronavirus sur son territoire, la majeure partie en Ontario (centre) et en Colombie-Britannique (ouest), avec un seul décès constaté à ce jour.

Un enfant et un bébé sont devenus les deux premiers mineurs déclarés positifs jeudi au Canada. Une deuxième maison de retraite est désormais touchée en Colombie-Britannique.

Avec 13 cas, le gouvernement du Québec a annoncé de son côté une série de mesures renforcées, appelant notamment les voyageurs revenant de l'étranger à se placer en isolement pendant deux semaines.

Le gouvernement provincial, imité peu après par l'Alberta puis la Colombie-Britannique (ouest), a également interdit les rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes. Il a appelé les Québécois à privilégier le télétravail chaque fois que possible.

Montréal en quarantaine?

"Je demande à toutes les personnes qui reviennent de l'étranger ou qui ont des symptômes comparables à la grippe, de se placer en isolement volontaire pour 14 jours", quel que soit le pays d'origine, a annoncé le Premier ministre du Québec François Legault lors d'une conférence de presse.

"Pour le moment la pandémie de coronavirus est sous contrôle au Québec", a-t-il déclaré. Mais "on est dans une crise qui va durer des mois (...) Les deux prochaines semaines seront critiques", a-t-il prévenu.

A Montréal, la maire Valérie Plante n'a pas écarté la possibilité de mettre en quarantaine l'île et ses quelque deux millions d'habitants.

En attendant, piscines, bibliothèques et autres institutions municipales de la métropole québécoise vont être fermées pour une durée indéterminée, ainsi que plusieurs lieux touristiques comme le célèbre Jardin botanique.

La province de l'Ontario, qui comptait une soixantaine de cas jeudi, a pour sa part annoncé que toutes les écoles resteraient fermées jusqu'au 5 avril.

La propagation du virus a aussi entraîné l'annulation jeudi de la cérémonie des prix Juno de la musique canadienne, qui devait avoir lieu dimanche en Saskatchewan (ouest), ainsi que du traditionnel défilé de la Saint-Patrick de Montréal, prévu le 22 mars.