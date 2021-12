Rouen. Changer de fournisseur : oui, mais pas n'importe comment

C'est l'une des promesses des entreprises, depuis l'ouverture à la concurrence des marchés du gaz et de l'électricité domestique : faire des économies en changeant de fournisseur. L'offre paraît forcément séduisante sur le papier, mais il convient de prendre quelques précautions, selon le bureau de l'UFC-Que-Choisir à Rouen.

"Si l'on veut changer, il faut regarder toutes les offres et bien comparer ce qui est comparable, précise d'emblée Henri Perrey, membre de l'association de consommateurs. Par exemple, certains vont donner un prix du Kilowatt par heure qui est attractif, mais il peut y avoir d'autres frais à côté." Il conseille également d'être attentif aux détails, comme "la durée du contrat", et rappelle que la signature de contrat avec un tarif réglementé du gaz n'est plus autorisée, en prévision de son arrêt en 2023.

Enfin, Henri Perrey conseille aux consommateurs d'être très méfiants face aux démarcheurs : "Il ne faut pas leur laisser l'accès à votre compteur ou à vos factures, car il y a déjà eu des contrats signés sans l'accord des gens grâce à ces informations."