Cherbourg-en-Cotentin. Coronavirus : une infirmière de l'hôpital Pasteur témoigne

La Manche compte désormais dix cas de coronavirus, selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé (ARS), dont un, selon nos informations, qui travaillerait à l'hôpital Pasteur de Cherbourg-en-Cotentin. Alors que 190 postes devraient être supprimés d'ici 2022, comment réagit le personnel du Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC) ? A-t-il changé sa manière de travailler ? "On est prêts à faire face, quelle que soit la situation, on a tout ce qu'il faut : du personnel, du matériel, et on fera au mieux si toutefois la situation venait à évoluer. Quand l'épidémie est arrivée à l'échelon national, on a été beaucoup plus vigilants, on a adapté notre méthode de travail", a répondu Nathalie Laurens, infirmière en chirurgie et membre du syndicat FO.