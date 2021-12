Seine-Maritime. Disparition inquiétante : la jeune Bolbécaise retrouvée

La police indique vendredi 13 mars que la jeune fille a été retrouvée saine et sauve, jeudi après-midi.

Où se trouve Alexandrine Lheureux ? Cette jeune femme de 19 ans est portée disparue depuis le mercredi 11 mars à Bolbec. Elle est partie avec sa carte d'identité et sa carte bancaire, mais sans son téléphone. Elle a les cheveux châtain clair, mesure 1,72 m et a une corpulence normale. Au moment de sa disparition, Alexandrine portait une doudoune noire, un jean bleu et une écharpe gris et rose. Si vous avez des informations, merci de contacter le commissariat de police de Bolbec au 02 32 84 56 60 ou le 17.