Natation. Le Club nautique havrais navigue en eaux saines

Le coronavirus n'est pas l'ami des sportifs, dont le quotidien est chamboulé en raison de l'épidémie qui sévit actuellement, notamment en France. Mais c'est aussi d'autres raisons qui, parfois, conduisent à l'annulation de compétitions.

Faute d'infrastructures disponibles, les championnats de Normandie de natation prévus les 6, 7 et 8 mars n'ont pas pu avoir lieu. Résultat : les licenciés du Club nautique havrais (CNH) se sont déplacés il y a quelques jours à Chamalières, en région Auvergne-Rhône-Alpes, pour le meeting national organisé par le Comité du Puy-de-Dôme. "La confrontation y a été intéressante, avec notamment le club local, mais aussi celui de Clermont-Ferrand et celui de Toulouse, qui possèdent tous des nageurs de niveau national. Nos nageurs s'y sont illustrés avec 14 médailles et 19 finales. Jusqu'à maintenant, on n'avait jamais eu de tels résultats sur une compétition de ce niveau", se réjouit Timothée Diebolt, directeur technique de la section sportive du CNH. De son côté, Charles Pizzagalli a réalisé de très bonnes finales, qui le placent à la 5e place du classement national. C'est donc en position de finaliste et très motivé qu'il aborde la préparation finale, en vue des championnats de France juniors, à Schiltigheim près de Strasbourg (les 30 et 31 mars), lors desquels il nagera le 50 et le 100 m papillon.