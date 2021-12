Mont-Saint-Michel. Trois plaisanciers morts et un porté disparu dans la baie [Actualisé]

Un bateau avec quatre personnes à son bord s'est retourné le mardi 10 mars, au large de Cherrueix (Ille et Villaine) dans la baie du Mont-Saint-Michel. Les proches, inquiets de ne pas voir les pêcheurs amateurs rentrer au port de Cancale, ont donné l'alerte. D'importants moyens de secours, dont une partie venue du département de la Manche, ont été mobilisés. Parmi eux, les hélicoptères Dragon 50 de la sécurité civile et cyclone de la Marine nationale à Cherbourg. C'est d'ailleurs le canot de la SNSM de Granville qui a repêché le premier corps sans vie en soirée. Un second corps a été retrouvé ensuite, mais les deux autres plaisanciers restaient introuvables. Les recherches, arrêtées pour la nuit, ont repris ce mercredi pour tenter de les retrouver.

Un troisième corps a été retrouvé ce mercredi 11 mars au matin, à la pointe de Champeaux dans la partie manchoise de la baie.