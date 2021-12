Normandie. Coronavirus : 14 nouveaux cas détectés dans la région

Le nouveau coronavirus poursuit sa progression sur le territoire normand. Dans son décompte quotidien, l'Agence régionale de santé (ARS) annonce 14 nouveaux cas de Covid-19 formellement diagnostiqués en Normandie, le mardi 10 mars, portant le total à 39 personnes depuis le début de l'épidémie.

Des nouveaux cas en Seine-Maritime, dans l'Eure et le Calvados

Dans le détail, cinq nouveaux cas ont été identifiés en Seine-Maritime et dans le Calvados, portant le nombre de personnes infectées respectivement à quinze et sept. Dans l'Eure, on compte désormais onze personnes touchées, soit quatre de plus que la veille. Selon les chiffres communiqués par l'ARS, la situation est stable dans la Manche, avec toujours six cas identifiés et aucune infection n'a été avérée dans l'Orne.

Depuis ses débuts, l'épidémie a touché 39 personnes en Normandie. Une est décédée à l'hôpital d'Elbeuf, trois personnes sont hospitalisées et les 35 autres sont sous surveillance à leur domicile.