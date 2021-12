Caen. Le Club Malherbe du mardi 10 mars est disponible

Bienvenue dans votre Club Foot. Le Club Malherbe vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com à vous, supporters des Rouge et Bleu. Cette semaine, programme fou : Pascal Dupraz qui dézingue ses joueurs, le président Clément qui explique les déficits et le coronavirus qui bouscule la fin de saison. Nos consultants sont prêts avec le Docteur Frédéric Paing, Pierre-Charles Binet et Julien Mahieu (So Foot), autour de Sylvain Letouzé.

