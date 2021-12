Hérouville-Saint-Clair. Et si vous rouliez vos vêtements plutôt que de les plier ?

Sélectionner un tee-shirt parmi un tas de vêtements pliés au carré, pas toujours simple sans tout déranger… Le rangement à la verticale peut solutionner les choses. "C'est une méthode inspirée par la Japonaise Marie Kondo", indique Fabien Lechevalier, agent de développement social au sein de la Boutique Habitat d'Hérouville-Saint-Clair. Cette structure qui œuvre autour du logement propose une ressourcerie, un espace bricolage et des ateliers Bien vivre chez soi à destination des Hérouvillais.

Des pantalons

qui tiennent tout seuls

"L'idée est de rouler les tee-shirts, jeans, pulls plutôt que de les plier, dans les tiroirs, ou dans des caisses empilées dans les placards", poursuit l'expert. "Les plis ne se voient pas plus qu'avec la méthode classique. Les vêtements tiennent debout tous seuls." Cette méthode permet d'optimiser l'espace dans les placards. "C'est utile pour voir d'un seul coup d'œil tous les vêtements que l'on possède." La méthode, baptisée Konmari, permet surtout de faire du tri. "On voit rapidement ce que l'on porte et ce que l'on ne porte plus", note Fabien Lechevalier. Cette technique peut s'opérer dans les dressings, mais aussi dans la salle de bains, pour les serviettes. "Pour les enfants, c'est plus simple. On peut d'ailleurs ranger avec eux, en transformant le moment en activité ludique, en rangeant par couleur, etc." À partir du mois de mai, la Boutique Habitat prévoit des interventions directement à domicile dans les quartiers prioritaires d'Hérouville. Le prochain atelier Bien vivre chez soi se déroulera le mercredi 13 mai. Printemps oblige, il sera consacré à l'extérieur : balcon, terrasse, jardins…

Pratique. La Boutique Habitat, 405 Haute Folie à Hérouville-Saint-Clair. 02 31 47 80 00