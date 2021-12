Cherbourg-en-Cotentin. À cause des perturbations météo, la passerelle Michel-Legrand fermée

En raison des forts coefficients de marée prévus cette semaine, la passerelle Michel-Legrand à Cherbourg-en-Cotentin sera fermée aux piétons le mardi 10 de 8 h 15 à 10 h 30, puis de 20 h 50 à 22 h 50, le mercredi 11 de 8 h 50 à 11 h 20 et de 21 h 30 à 23 h 35 et le jeudi 12 mars de 9 h 35 à 12 heures et de 22 h 25 à 00 h 10. Une déviation est prévue au Pont Tournant et à l'avenue Jean-François-Millet.