Théâtre. Le festival Talents aiguilles met les femmes à l'honneur

A Mondeville, le festival Talents aiguilles est devenu un rendez-vous récurrent de la saison culturelle de Mondeville Animations. Cette année encore, le festival permet à la femme de retrouver une place de choix dans la ville à travers la culture.

Elodie Saint présente le Festival Talents Aiguilles

A travers de nombreuses expositions, la féminité et des visages de femmes inspirantes habilleront la ville, que ce soit dans les lieux publics comme chez les commerçants, pour qui l'initiative semble avoir un véritable écho. Trois artistes normandes s'exposeront : une photographe, une sculptrice et une artiste peintre.

Elodie Saint dévoile les différentes expositions du Festival

Et parce que la défense du droit des femmes n'interdit pas de rire de la féminité, "Le P'tit Coin", espace café théâtre de Mondeville, proposera cinq one woman show (bien entendu !). Vendredi soir, dans son bestiaire à 19 heures, Aurore Lejemtel jouera des rôles autour du monde animal et, à 21 heures, Marie-Eglantine tentera de déconstruire les stéréotypes maternels dans Maman m'a toujours dit.

Samedi dès 17 heures, trois nouvelles comédiennes se présenteront. Un programme riche et dynamique, comme l'explique Elodie Saint.

Elodie Saint dévoile les différents spectacle du samedi 14 mars

Réservations conseillée. Programme complet et billetterie à retrouver sur mondevilleanimation.org.