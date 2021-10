Humour. Camille Lellouche est de retour avec un premier one-woman-show

Plébiscitée par les internautes pour son inventivité et ses caricatures, l'humoriste nous démontre l'étendue de son talent avec un premier one-woman-show incisif, décalé et franchement réjouissant à découvrir sur la scène de l'espace Les Vikings à Yvetot le samedi 18 janvier à 20h30. Elle y pousse la chansonnette, joue du piano et de la guitare et incarne surtout une galerie de personnages truculents parmi lesquels la femme de Jenny et Ninette la reine des tutos beauté. (39€. résa sur theatrealouest.fr)