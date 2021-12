Rouen. Le mur d'un immeuble s'effondre sur deux étages de haut

Une belle frayeur pour les habitants de l'immeuble situé au numéro 44 de la rue Crevier, à Rouen. Le samedi 7 février, vers 14 h 30, un pan de la façade du bâtiment, un parement fait de silex et de cailloux, s'est effondré entre les deuxième et quatrième étages. Heureusement, ces pierres sont tombées dans une cour intérieure et n'ont fait ni blessés ni dégâts sur la voie publique.

Quatre personnes relogées

Mobilisés sur place avec cinq engins et huit personnes, les pompiers ont rapidement mis en place un périmètre de sécurité. Des reconnaissances ont été menées par une équipe de spécialistes en sauvetage et déblaiement. Du côté des habitants, quatre personnes devront être relogées par leurs familles à cause des dégâts. La chute des pierres a également endommagé une chaudière collective.

Cette dernière a été mise en sécurité par les pompiers, mais elle ne sera pas relancée tout de suite. Cinq personnes habitant dans un immeuble voisin seront donc privées de chauffage pendant un moment. L'intervention des secours s'est terminée vers 17 heures.