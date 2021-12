Normandie. Onze nouveaux cas de coronavirus en Normandie

L'Agence régionale de santé a publié, dimanche 8 mars, un nouveau bilan. Depuis le vendredi 28 février, 22 personnes ont été testées positives au COVID-19 en Normandie : six cas dans la Manche, deux dans le Calvados dont un nouveau cas, huit cas en Seine-Maritime dont six nouveaux cas et six dans l'Eure, dont quatre nouveaux cas.

Parmi ces cas, deux personnes sont hospitalisées : une personne à l'hôpital de Saint-Lô et une autre au CHU de Caen. 19 personnes sont prises en charge à domicile et une personne, hospitalisée au Centre hospitalier d'Elbeuf, est décédée le 6 mars. À ce stade, l'état de santé des 21 personnes prises en charge n'est pas préoccupant. L'ARS réalisera régulièrement des points d'information.