Six Nations: l'Angleterre bat de justesse le pays de Galles et conserve une chance de victoire finale

Pour l'emporter, les Anglais devront compter sur un faux pas des Français, soit en Écosse dimanche, soit contre l'Irlande à domicile lors de la dernière journée, et ils devront surtout attendre de voir si et quand pourrait se dérouler leur match de la dernière journée à Rome contre l'Italie, pays le plus touché par le Covid-19.

Grâce à un rush final à 15 contre 13, après un carton jaune contre le première ligne Ellis Genge (72e) et un rouge pour plaquage haut contre le centre Manu Tuilagi (74e), les tenants du titre et du grand chelem ont réussi à arracher un point de bonus défensif presque inespéré au vu de la physionomie du match pendant 70 minutes.

C'est malgré tout un troisième revers de suite dans le Tournoi pour le XV du Poireau, après avoir cédé face à l'Irlande et aux Bleus, une première depuis 2007.

Les hommes du Néo-Zélandais Wayne Pivac étaient prévenus et savaient que les Anglais n'aiment rien tant que de faire la course en tête dès les premières minutes du match et pourtant, dès la 4e minute, le rideau rouge s'est déchiré.

Après une touche, les Anglais ont fait mine d'écarter grand côté avant de revenir à l'intérieur en provoquant un un-contre-un inégal entre Anthony Watson et Tomos Williams, remporté par l'ailier qui a franchi la ligne (7-0, 4e).

Anglais sous pression

Dans une première période où ils ont laissé la possession du ballon stérile à leurs adversaires (57%) maladroits, les Anglais ont creusé l'écart pratiquement sur leur deuxième incursion dans les 22 mètres adverses: encore une touche au départ et une combinaison effectuée à la perfection pour trouver Elliot Daly en bout de ligne qui a aplati en coin (32e).

Avec un Owen Farrell redoutable de précision au pied, les Anglais ont constitué un avantage confortable à la pause (20-9) mais ils se sont fait surprendre au coup d'envoi.

Pour une fois il n'y a eu ni passe dans les chaussettes ou au niveau du front dans un enchaînement rapide des Gallois et Jason Tipuric a pu remettre un peu de suspense dans le match après 27 secondes de jeu dans le deuxième acte (20-16, 41e).

Un nouvel essai de Manu Tuilagi à la suite d'un bel enchaînement anglais et quelques coups de pied bien placés des buteurs ont laissé penser que la messe était dite (33-16, 61e), mais la réaction d'orgueil des Diables Rouges a été superbe.

Mise sous forte pression, l'Angleterre a accumulé les fautes dans ses 22 mètres, se retrouvant à 14, puis à 13, permettant à Dan Biggar (78e) puis à Jason Tipuric (80e+2) de franchir la ligne pour son doublé.

Une défaite de justesse, une de plus, mais une défaite tout de même pour des Gallois en pleine mutation, et un succès malgré tout globalement convaincant pour des Anglais qui montent en puissance au fil du Tournoi.