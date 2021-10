Les plus beaux paquebots du monde attendus à Cherbourg

Après un mois d'août très calme sur les quais, le ballet des paquebots reprend très fort avec trois escales prévues en trois jours ! Entre jeudi 6 septembre et samedi 8 septembre, on attend plus de 4.000 passagers à Cherbourg.

Et rien que ce jeudi 6 septembre, le MSC Opera, l'un des plus gros paquebots du monde, va débarquer plus de 2.300 croisiéristes. En prime, le Deutschland déversera 600 passagers en fin de journée. Là aussi, cela promet, puisque ce petit paquebot est considéré comme l'un des plus luxueux de la planète. Samedi 8 septembre enfin, le Costa Romantica revient après plusieurs années d'absence. Il débarquera plus de 1.700 passagers en ville.

Ensuite, il faudra attendre le 12 septembre pour accueillir le Grand Voyager et ses 900 passagers. Le 20 septembre, place à l'Empress et ses 2.000 passagers. Enfin, le National Geographic Explorer passera le 27 septembre.

Le programme est donc costaud ce mois-ci. Au total, plus de 7.800 croisiéristes sont attendus. Et c'est sans compter les escales impromptues qui pourraient encore venir occuper le port de Cherbourg si la météo n'est pas bonne en Manche.