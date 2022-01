Cherbourg : 3 escales en une semaine !

Et les escales ont démarré aujourd'hui avec le Jewel of the Seas. Ce paquebot de 291 mètres de long a débarqué plusieurs milliers de passagers aujourd'hui. Le navire a repris la mer en milieu d'après-midi, direction l'Irlande.

Avis aux amateurs, ce n'est pas la seule escale programmée cette semaine à Cherbourg. On attend encore le MSC Opera mercredi 7 septembre et le Celebrity Constellation vendredi 9 septembre.

A découvrir comme d'habitude au Quai de France...