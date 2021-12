Alençon. Une dictée pour financer un coin devoir et lecture pour des enfants

À Alençon, le samedi 14 mars, participez à une dictée à l'occasion du début de la Semaine de la francophonie, mais aussi pour financer un coin devoir et lecture pour de jeunes enfants de l'Orne.

Ce sera la 11e édition de cette dictée qui est organisée chaque année par Les deux Marguerite. Ce Club Richelieu œuvre pour la francophonie et pour l'éducation de la jeunesse, avec chaque année une dictée inédite imaginée par l'un de ses membres. "C'est l'occasion de s'amuser, explique sa présidente Chantal Houlbert, mais aussi de financer un coin devoir et lecture pour les enfants jusqu'à 7 ans, qui fréquentent le Centre maternel départemental à Alençon."

Cette dictée débutera le samedi 14 mars à 14 heures dans les locaux du conseil départemental, boulevard de Strasbourg, à Alençon. Inscription : 5 euros pour les juniors, 10 euros pour les adultes. De nombreux lots sont prévus pour les plus férus en orthographe et en grammaire ! Attention, le nombre de places est limité et il est prudent de réserver sa place par mail : louis.biron@orange.fr