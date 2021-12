Football. [VIDEO] Caen bat Grenoble avec un incroyable but gag ! 

Le match.

Une entame de jeu sérieuse, un bel arrêt de Riou (4e) puis deux buts inscrits en moins de deux minutes à mi-période, œuvres de Pi sur penalty et de Maubleu le gardien grenoblois contre son camp (17e, 18e), Caen ne traîne pas en besogne dans ce match de confirmation après la superbe performance à Lens. Le break en poche, la confiance est là, d'Ornano chante et Gioacchini manque incroyablement le but du 3-0 à la demi-heure de jeu. Un avertissement suivit d'un autre avec un but refusé à Pickel avant la pause pour un hors jeu totalement inexistant (38e). De quoi rentrer aux vestiaires pour la pause avec la satisfaction d'avoir profité de toutes les situations pour mener côté normand.

La décision sur un but fou

Bien dans leurs crampons, les Caennais gèrent leur acquis et Riou reste vigilant sur la volée de Tinhan (48e). Le gardien normand est en revanche coupable sur une sortie hasardeuse mais Weber le sauve, sur sa ligne (63e). Les changements de Philippe Hinschberger n'y font rien, son équipe si elle domine des Caennais retranchés, ne parvient toujours pas à revenir au marquoir à l'image de cette reprise de Kristinsson hors cadre (82e). Faute de tranchant, le GF38 laisse s'écouler les minutes jusqu'à la 85e où Odaan est accroché dans la surface de réparation mais Benet manque le penalty. C'en est trop pour espérer effrayer les Malherbistes qui valident leur second succès de rang et se rapprochent de la première moitié de tableau.

Les buts

17e : Lancé en profondeur par Pi, Gioacchini prend la défense de vitesse et se voit bousculé par Nestor. Penalty indiscutable que Pi transforme d'un plat du pied assuré.

Caen : 1- Grenoble : 0

18e : Sur un ballon trop long de l'attaque normande, Maubleu est seul pour relancer son camp. Mais de manière totalement incompréhensible, le gardien Isérois se marque le but en manquant totalement sa relance. Incroyable but gag.

Caen : 2- Grenoble : 0

La fiche.

Mi-temps : 2-0, Arbitre : M. Buquet, spectateurs : 9845; Avertissements : Caen : Deminguet (56e), Grenoble : Nestor (17e), Belmonte (38e)

CAEN : Riou, Vandermersch, Rivierez (cap), Weber, M'Bengue, Deminguet, Oniangue, Pi (Beka Beka 87e), Gioacchini (Moussaki 70e), Zady-Sery, Tell (N'Sona 80e), entr : Pascal Dupraz

GRENOBLE : Maubleu, Monfray, Nestor, Gibaud, Mombris, Pickel, Belmonte (Raspentino 67e), Benet, Djitte, Semedo (Ondaan 76e), Tinhan (Kristinsson 67e), entr : Philippe Hinschberger

Buts : Caen : Pi (17e sp), Maubleu (csc 18e)