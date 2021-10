Caen. Football (Ligue 2). Scénario renversant pour Caen face aux Chamois Niortais 

Le match.

Comment faire pour mal commencer une rencontre pourtant cruciale pour enfin enclencher une dynamique positive ? La réponse des caennais ne met que quatre minutes à intervenir dans ce match, le temps pour Sissoko de trouver le montant de Riou et Vion de suivre pour ouvrir le score en faveur des Niortais (4e). Sonnés, les Normands réagissent par Vandermersch sur corner mais sa tête est sauvée sur sa ligne par Louiserre (12e). Une réaction mais rien dans le jeu. Ce sont les Chamois qui se montrent les plus à l'aise quand les Malherbistes eux, sont friables et faibles techniquement. Et quand Moussaki se fraie un chemin dans la défense, son centre ne trouve pas preneur (29e). Unique frisson d'un premier acte qui s'achève sur un quart d'heure certes animé de bonnes intentions, mais à la réalisation proche du néant. De quoi logiquement se faire raccompagner à la pause par une bronca méritée.

Six buts en seconde période !

C'est par un coup de théâtre que débute la seconde période, Oniangue est touché par Sans dans la surface de réparation et obtient le penalty que Pi transforme pour égaliser (48e). On pense alors le SMC revenu dans les débats mais sur l'engagement, Jacob part dans le dos de la défense et ajuste Riou pour redonner l'avantage à Niort (49e). Tout d'Ornano est médusé mais croit à nouveau en son étoile quand Deminguet égalise à nouveau sur un coup franc dévié (55e). Et ce n'est pas fini puisque Jeannot y va de son coup de tête gagnant à l'heure de jeu pour mettre ce renversant SMC aux commandes du match (61e). Scénario incroyable qui ne s'arrête pas là puisque Niort courageux, revient à son tour dans les débats quand Sissoko se jette sur un bon travail de Koyalipou pour battre Riou (71e). Mais il était dit que ce match basculerait finalement dans l'escarcelle normande. A dix mintes du terme, Gioacchini est stoppé irrégulièrement par Doukansy dans la surface de réparation. Double sanction et penalty que transforme Jeannot d'un tir croisé (79e). Cette fois, ce but suffit aux Normands, vainqueurs au bout du suspense.

Les buts.

4e : Déboulé plein axe de Sissoko qui frappe en force. Le ballon est repoussé par le poteau droit de Riou et revient sur Vion qui marque.

Caen : 0- Niort : 1

48e : Penalty accordé à Oniangue pour un pied haut de Sans. Penalty que Pi transforme.

Caen : 1- Niort : 1

49e : Sur l'engagement, Jacob file dans le dos de la défense normande et place un tir croisé parfait pour redonner l'avantage aux siens.

Caen : 1- Niort : 2

55e : Coup franc frappé rentrant par Deminguet dont la trajectoire déviée par un défenseur niortais bat Braat pour une nouvelle égalisation.

Caen : 2- Niort : 2

61e : Corner de Pi vers le second poteau pour Jeannot qui claque une tête piquée parfaite.

Caen : 3- Niort : 2

71e : Débordement de Koyalipou qui sert un centre parfait sur Sissoko dont la reprise fait mouche.

Caen : 3- Niort : 3

78e : Long ballon qui permet à Gioacchini de prendre le meilleur sur Doukansy qui commet l'irréparable. Carton rouge et penalty que Jeannot transforme.

Caen : 4- Niort : 3

La fiche.

Mi-temps : 0-1, Arbitre : M.Mokhtari, Spectateurs : 8304 ; Avertissements : Caen : Vandermersch (54e), Rivierez (62e), Niort : Sans (35e), Doukansy (74e), Jacob (92e), Exclusion : Niort : Doukansy (77e)

CAEN : Riou, Yago, Rivierez, Weber, Vandermersch, Oniangue, Deminguet (Gonçalves 84e), Pi, Moussaki (M'Bengue 72e), Gioacchini, Tchokounté (Jeannot 46e), entr : Pascal Dupraz

NIORT : Braat, Kilama, Sans, Passi (Doukansy 30e), Lapis, Louiserre, Kemen, Koyalipou, Jacob, Vion (Leautey 72e), Sissoko, entr : Franck Passi

Buts : Caen : Pi (48e sp), Deminguet (55e), Jeannot (61e, 79e), Niort : Vion (4e), Jacob (49e), Sissoko (71e)