Ladilafé de Tryo n°1 des téléchargements

Le groupe de reggae Tryo entre directement à la première place des ventes d'albums sur iTunes France cette semaine avec Ladilafé. Du côté des singles, Carly Rae Jepsen (Call Me Maybe) reprend la tête devant Alex Ferrari (Bara Bara Bere Bere) et will.i.am (This Is Love).