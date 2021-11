Toute la journée, découvrez le nouveau titre de TRYO sur Tendance Ouest

Après " Toi et moi " et " Ce que l'on s'aime " le groupe Tryo revient enfin avec "Greenwashing", premier extrait de leur nouvel album "Ladilafé" à paraitre le 27 Août 2012.

Sur ce titre vif et engagé, les voix et les chœurs si caractéristiques du groupe s'élancent et se mêlent pour nous raconter, sourire en coin, la récupération par notre société de consommation des valeurs écologiques ... Du marketing vert à l' « éco blanchiment » c'est un regard amusé que le groupe pose sur nos désirs contradictoires, mélangeant son reggae acoustique teinté d'humour aux platines d'un dj. "

Toute la journée, Tendance Ouest vous propose de découvrir le titre à 10h, 16h, 19h et 22h !