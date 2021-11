Rouen. Selon l'assureur de Lubrizol, "il y a eu des améliorations" sur le site

Assureur de Lubrizol, Loïc Le Dréau, représentant légal de FM Insurance Europe en France, a été auditionné ce mercredi 26 février par la commission d'enquête sénatoriale sur l'incendie qui a touché l'usine rouennaise. "Nous faisons des visites de risques avec nos ingénieurs", explique-t-il.

Des visites annuelles

Dès 2008, une visite a eu lieu à un rythme annuel jusqu'en 2019, où il y en a eu une quelques jours seulement avant l'incendie. "Des recommandations avaient été émises dès 2008 et on partage ce rapport avec nos clients [...] pour diminuer la fréquence possible des sinistres et leur gravité." Selon Loïc Le Dréau, "il y a beaucoup d'améliorations de risques faites sur ce site et plusieurs recommandations ont été réalisées".

Face à la commission d'enquête sénatoriale, il reconnaît que, d'une manière générale, "dans les entreprises de ce type, du secteur de la chimie, l'incendie est le risque majeur". L'assureur souligne tout de même que le site de Rouen "a investi dans la prévention" pour éviter qu'une telle catastrophe ne puisse se produire.