À vos CV ! Une journée recrutement est organisée le mardi 3 mars à partir de 10 heures sur le domaine du village de vacances Center Parcs Les Bois-Francs à Verneuil d'Avre et d'Iton. Plus de 40 postes d'agents techniques de nettoyage en CDI et CDD sont à pourvoir, avec promesse d'embauche immédiate.

Pour s'inscrire, les candidats doivent envoyer leur nom, prénom et numéro de téléphone par mail à : bf.recrutement@groupepvcp.com