Rouen. Hockey sur glace : les playoffs démarrent pour les Dragons

Les choses sérieuses vont enfin pouvoir commencer pour les Jaunes et Noirs. En effet, après un début de saison compliqué pour les Rouennais qui pointaient à la 5e place courant octobre, les choses ont ensuite mieux tourné avec l'arrivée du défenseur canadien Cam Barker et de l'attaquant finlandais Mikko Lehtonen.

Ils terminent finalement la saison régulière à la seconde place du classement derrière les Brûleurs de Loups de Grenoble et devant les Ducs d'Angers et les Gothiques d'Amiens avec la meilleure défense. Sans oublier une dernière bonne victoire contre le leader Grenoble aux tirs au but 4-3 lors de la dernière journée de Synerglace Ligue Magnus.

On entre dans le vif du sujet

Le premier adversaire qui va se dresser sur la route des Normands ce sont les Rapaces de Gap qui ont terminé à la 7e place. Si les Gapençais avaient profité du mauvais début de saison des Rouennais pour s'imposer chez eux sur le score de 3-2, les trois autres confrontations avaient tourné en faveur des Jaunes et Noirs qui s'étaient imposés à trois reprises 3-2, 4-1 et 6-1.

Les Gapençais auront quant à eux fort à faire pour se qualifier puisqu'ils ont perdu sur blessure leur gardien titulaire Sebastian Ylonen jusqu'à la fin de saison et ont recruté le portier de Briançon Jiri Blazek pour compenser cette absence.

Les joueurs de Fabrice Lhenry qui partent logiquement favoris pour cette série devront donc remporter quatre matches pour se qualifier pour une des deux demi-finales et disputeront les matches 3 et 4 de la série vendredi 28 et samedi 29 février sur la glace de Gap. Les matches 5, 6 et 7 si besoin auront lieu mardi 3, vendredi 6 et dimanche 8 mars.

Les autres quarts de finale sont Grenoble-Chamonix, Angers- Bordeaux et Amiens-Mulhouse.