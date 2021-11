Rouen. Le passeur prétend être un touriste, il écope de la prison ferme

Le 16 janvier, les gendarmes de Quincampoix sont avertis de la présence de personnes encagoulées qui s'enferment dans le coffre d'une voiture sur une aire de repos connue pour être un point de ralliement des candidats migrants vers l'Angleterre. À leur vue, le véhicule s'enfuit, bientôt poursuivi par les gendarmes. Roulant à très vive allure et commettant plusieurs tentatives dangereuses de conduite, les fuyards sont bientôt interpellés. Le prévenu, conducteur du véhicule, nie être un passeur et prétend avoir voulu rendre visite à des amis en Angleterre. Pour le ministère public, "ce passeur est un personnage dangereux". Reconnu coupable, Farzad Sadegi Gordkaned, 39 ans, est condamné à une peine d'un an de prison ferme avec maintien en détention.