Virus: huit décès au total en Iran, des pays voisins ferment leur frontière

Ailleurs au Moyen-Orient, la Jordanie a interdit l'entrée à tout non-Jordanien venant de Chine, d'Iran et de Corée du Sud, alors qu'en Israël, 180 écoliers ont été appelés à rester cloîtrés chez eux pendant 14 jours après avoir été en contact avec des touristes sud-coréens ayant contracté le nouveau coronavirus.

La République islamique d'Iran a été le premier pays du Moyen-Orient à faire état de la mort de patients atteints du nouveau coronavirus, mercredi dernier.

Dimanche, le ministère de la Santé a annoncé la mort de trois nouveaux patients touchés par le virus Covid-19. Au total, il y a huit décès sur un total de 43 cas de contamination.

Mohsen Hachémi, président du conseil municipal de Téhéran, a déclaré à la télévision que "si le nombre de personnes infectées augmente à Téhéran, la ville entière sera mise en quarantaine".

La capitale iranienne compte plus de 8 millions d'habitants.

En guise de "mesure préventive", les autorités ont annoncé la fermeture des écoles et universités, cinémas, théâtres et autres lieux culturels dans 14 des 31 provinces du pays, dont celle de Téhéran.

S'étendant sur une bande de territoire dans l'ouest et le nord du pays, les provinces concernées sont celles de Qom, Markazi, Gilan, Ardabil, Kermanshah, Qazvin, Zanjan, Mazandaran, Golestan, Hamedan, Alborz, Semnan, Kurdistan, en plus de celle de Téhéran. Tous les événements culturels et artistiques ont été interdits pour une semaine.

Frontières fermées

A Téhéran, où ont été détectés quatre des 15 nouveaux cas annoncés dimanche, la municipalité a ordonné la fermeture des fontaines à eau et des échoppes vendant des friandises dans le métro. Des affiches ont fleuri incitant les gens à ne pas se serrer la main.

Gholamréza Mohammadi, porte-parole de la mairie, a indiqué que les bus et les rames de métro étaient en train d'être désinfectées. Et le ministre iranien de la Santé Saïd Namaki a annoncé la gratuité des soins liés à la maladie.

Les premiers cas et décès en Iran ont été enregistrés mercredi dans la ville sainte chiite de Qom, chef-lieu de la province du même nom, au sud de Téhéran.

Les deux morts à Qom ont été présentés comme des Iraniens d'un âge avancé. La nationalité des autres personnes décédées ou contaminées n'a pas été précisée, ce qui laisse penser qu'elles sont très vraisemblablement iraniennes.

L'annonce des premiers cas en Iran est intervenue deux jours avant la tenue des législatives. L'une des raisons avancées pour le bas taux de participation (42,57%) par les autorités est la maladie du coronavirus.

Après l'Irak voisin, qui a interdit aux Iraniens l'entrée sur son sol et aux Irakiens d'aller en Iran, la Turquie a décidé de fermer "temporairement" sa frontière terrestre avec l'Iran et de suspendre le trafic aérien avec ce pays.

L'Afghanistan a de son côté "interdit temporairement tout voyage vers ou depuis l'Iran" par terre ou air.

Un autre voisin, le Pakistan, a fermé sa frontière avec la République islamique d'Iran.

Prévention en Jordanie

En Jordanie, le gouvernement a décidé d'interdire l'entrée de son territoire à toute personne venant de Chine, d'Iran et de Corée du Sud, sauf à ses propres ressortissants, afin de limiter le risque de propagation du nouveau coronavirus.

Selon un communiqué officiel, cette décision "temporaire" fait partie de "mesures de prévention". "Les Jordaniens qui viennent de ces pays seront placés en quarantaine pendant deux semaines pour s'assurer qu'ils n'ont pas contracté le virus", a-t-il précisé.

Il n'était pas clair dans l'immédiat si les ressortissants chinois, sud-coréens ou iraniens venant de pays autres que la Chine, la Corée du Sud et l'Iran, auraient le droit d'entrer en Jordanie.

Plusieurs cas ont été enregistrés dans la région: 11 aux Emirats, un en Israël, --une ex-passagère du paquebot Diamond Princess, plus important foyer de contamination hors de Chine--, un au Liban et un en Egypte. Mais seuls des décès ont été annoncés en Iran.

Le nouveau coronavirus a provoqué pour l'heure la mort de plus de 2.400 personnes, dont seulement 24 hors de Chine continentale, après son apparition dans la ville chinoise de Wuhan en décembre.

En dehors de Chine, plus de 1.500 contaminations ont été recensées.