VIDEO : TF1 dévoile le casting de Danse avec les Stars

Dans une vidéo mise en ligne sur Mytf1.fr, trois des dix candidats attendus dans la prochaine édition du concours Danse avec les stars s'exposent. Derrière un rideau blanc, apparaissent ce qui pourraient être les silhouettes d'Amel Bent, de Chimène Badi et de Gérard Vivès.



Laura Flessel, Lorie, Estelle Lefébure, Emmanuel Moire, Bastian Baker, Taïg Khris et Christophe Dominici devraient compléter la liste des célébrités invitées à démontrer leur talent de danseur, dans ce concours télévisée dévolu à la danse en couples.



La chanteuse Shy'm, lauréate de la deuxième édition, et l'ancienne danseuse étoile de l'Opéra de Paris, Marie-Claude Pietragalla, rejoindront Jean-Marc Genereux et Chris Marques au jury.



La troisième édition de Danse avec les stars débutera cet automne sur TF1, avec Sandrine Quétier et Vincent Cerutti à la présentation.