TF1 décroche 88 des 100 meilleures audiences TV 2012

Si le spectacle des Enfoirés retrouve sa place de programme le plus regardé de l'année, grâce à 13,3 millions de téléspectateurs, l'Euro s'impose au sommet. Sa finale, disputée entre l'Espagne et l'Italie, se hisse en deuxième place avec 12,9 millions amateurs du ballon rond. La compétition européenne est présente à huit reprises dans le classement, et occupe six des vingt premières places.

L'Euro 2012 permet par ailleurs à M6 de monter sur le podium, grâce à la rencontre entre la Suède et la France. La Six décroche trois des cent meilleures audiences, toutes grâce au football. France 2 et France 3 sont présent à neuf reprises, comme diffuseur des Jeux olympiques de Londres mais aussi grâce à l'élection présidentielle. France 2 se hisse en cinquième place avec la déclaration de Nicolas Sarkozy le 6 mai dernier, regardée par 11,1 millions de téléspectateurs.

Coup de mou pour les séries américaines

En 2011, elles avaient tout raflé, obtenant 72 des meilleures audiences. A elle seule, "Mentalist" avait enregistré douze des vingt premières places. Un an plus tard, les séries américaines décrochent seulement 37 places, entre "Mentalist", "Dr House", "Esprits criminels" et "Les Experts Manhattan". Patrick Jane n'a passé qu'à une seule reprise la barre des dix millions de téléspectateurs, ce qui lui vaut la neuvième place du classement général.

TF1 s'est plutôt distingué avec ses nouveautés "Après le 20h, c'est Canteloup", "The Voice" et "Nos chers voisins". le JT décalé de Nicolas Canteloup est présent à 19 reprises et occupe la douzième place avec 9,7 millions de téléspectateurs. Le télé-crochet et la série de la Une sont cités cinq fois chacun, avec des pics à 9,3 et 9,1 millions de personnes.

Pour rappel, la Une avait décroché en 2011 99 des 100 meilleures audiences.



Les dix meilleures audiences de 2012

(source : TF1 et Médiamétrie)

Programmes Chaîne Genre Diffusion Nbre de téléspectateurs (en millions)

1 Le Bal des Enfoirés TF1 Divt 16 mars 13,3

2 Euro 2012 : Espagne/Italie (finale) TF1 Sport 1er juil 12,9

3 Euro 2012 : Suède/France M6 Sport 19 juin 12,2

4 Euro 2012 : Espagne/France (1/4 finale) TF1 Sport 23 juin 11,3

5 Déclaration du président de la république - Nicolas Sarkozy Fr2 Info 6 mai 11,1

6 Déclaration du président de la république - Nicolas Sarkozy TF1 Info 15 fév 10,5

7 Euro 2012 : Ukraine/France M6 Sport 15 juin 10,1

8 Euro 2012 : France/Angleterre TF1 Sport 11 juin 10,3

9 Mentalist - Chasse au trésor TF1 Série 11 déc 10,1

10 Déclaration du président de la république - François Hollande TF1 Info 9 sept 9,9