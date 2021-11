Seine-Maritime. La délinquance globale augmente à travers le département

Il y a des motifs de satisfaction pour le préfet de la Seine-Maritime Pierre-André Durand, dont la baisse du nombre d'homicides en 2019 dans le département. Il y en a eu huit l'an dernier, contre 11 en 2018. Les vols à main armée diminuent aussi sur un an. En revanche, deux autres indicateurs d'atteintes volontaires à l'intégrité physique sont en hausse, dont les violences envers les forces de l'ordre que les autorités relient, pour partie, au mouvement des Gilets jaunes.

Des violences intrafamiliales en hausse

Les violences commises au sein d'un couple ou d'une famille sont également en hausse de 6 % sur un an. Pour expliquer ce chiffre, Pierre-André Durand évoque deux pistes, "une hausse des déclarations de la part des victimes et une mobilisation plus forte des forces de l'ordre sur cette question". Policiers et gendarmes ont été formés à identifier ces violences et à les prendre en charge avec les bons outils, ce qui permet une meilleure catégorisation. Un process d'évaluation du danger en matière de violences conjugales a été mis en place le 15 janvier dernier, venant compléter le protocole départemental de prévention et de lutte contre ces violences.

Les autorités attirent la vigilance des citoyens sur deux autres types de délinquance en forte augmentation : les vols à la roulotte (+ 18 % sur un an), c'est-à-dire les vols commis notamment dans des véhicules, et les escroqueries économiques et financières (+ 28 % sur un an). "Il y a un vrai travail de pédagogie à faire sur ces deux sujets, souligne Pierre-André Durand. Il faut rappeler de ne pas laisser d'objets de valeur dans sa voiture et de se méfier lorsque l'on réalise des achats sur Internet." Tous les types de public sont concernés par ces faits, dont des chefs d'entreprise, qui sont la cible d'escroquerie au faux virement.