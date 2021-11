Musique. Le rappeur américain Pop Smoke assassiné chez lui à 20 ans

Après XXX Tentacion, Nipsey Hussle ou encore Juice Wrld, l'hécatombe qui sévit sur la scène rap américaine n'en finit plus. Ce matin du mercredi 19 février, c'est le jeune rappeur Pop Smoke qui a été retrouvé inanimé à son domicile. Plusieurs coups de feu auraient été tirés par des cambrioleurs qui se trouvaient dans sa maison de Los Angeles.

#BREAKING: Rapper Pop Smoke shot and killed in what appears to be a home invasion robbery https://t.co/4heONMx7TH