Le Havre. L'entrepreneur Guillaume Milert est candidat aux municipales

Il est à la tête d'une liste, et donc d'un groupe qui ne s'appelle plus "Vivre le Havre" mais "Vivons Le Havre". Malgré le départ d'Antoine Siffert pour des raisons personnelles, Guillaume Milert, sans étiquette, est candidat aux élections municipales de mars 2020 dans la Cité océane. "Antoine est parti et cela a modifié notre calendrier. On a pris un peu de retard mais, de toute façon, nous étions très nombreux à nous être appropriés ce mouvement et le fait que nous voulions représenter des femmes et des hommes libres, qui ne sont pas soumis à des calculs politiques. La dynamique est lancée depuis plusieurs mois. Les Havrais ont besoin d'être représentés autrement que par l'offre électorale qui est proposée actuellement. On a d'un côté Édouard Philippe, qui cherche à être maire du Havre, mais pas tout de suite. Et de l'autre, nous avons des partis à l'ancienne plutôt extrémistes : le Rassemblement national, le Parti communiste et puis des partis relativement utopistes à l'image des écologistes. Nous proposons donc une 3e voie, l'alternative la plus sérieuse", déclare le directeur de Ceacom, une entreprise spécialisée dans la relation client située dans le quartier de l'Eure et qui compte 500 salariés. Il est aussi coprésident du HAC handball. L'ambition de "Vivons Le Havre" est de "reprendre le contrôle de la ville. Ici, on doit avancer plus vite que les autres pour rattraper le retard. On ne peut pas attendre. On doit hisser la Cité océane parmi les métropoles les plus attractives, innovantes et agréables à vivre d'Europe", ambitionne Guillaume Milert, père de trois enfants.

Le programme présenté le 21 février

Guillaume Milert a "le sentiment que nous sommes très en retard au niveau de l'emploi. On a un taux de chômage bien supérieur au taux de chômage normand et français. On est aussi très en retard au niveau de l'enseignement. On est la ville la plus peuplée de Normandie et pourtant, on a deux à trois fois moins d'étudiants que certaines villes. Au niveau de l'offre touristique également. On nous parle souvent d'Un été au Havre, mais ce n'est pas ça une offre touristique. Il faut travailler une offre qui fonctionne toute l'année afin de pouvoir retenir nos visiteurs et aussi pour dynamiser le commerce." Le programme de "Vivons Le Havre" et de Guillaume Milert sera dévoilé le vendredi 21 février. Sa liste complète sera connue le mardi 25 février.

Au Havre, on compte sept candidats qui se présentent aux municipales : Édouard Philippe, Frédéric Groussard, Jean-Paul Lecoq, Alexis Deck, Béatrice Canel-Depitre, Magali Cauchois et donc Guillaume Milert.

