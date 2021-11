Cherbourg-en-Cotentin. Retraite : septième semaine de grève pour les avocats du barreau

Les avocats de Cherbourg-en-Cotentin se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire le lundi 17 février et ont décidé de reconduire leur mouvement de grève contre la réforme des retraites, initié le lundi 6 janvier. La profession déplore également "de n'avoir aucune information de la Chancellerie ni sur le maintien ou non du juge d'instruction" auprès du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, "ni sur la spécialisation départementale des tribunaux judiciaires dans certaines matières pénales et civiles", selon un communiqué. Malgré la grève, les avocats organisent ce jeudi 20 février (matin) des consultations gratuites dans les locaux de l'Ordre des avocats, au 18 rue des Tribunaux. Pré-inscription au secrétariat de l'Ordre au 02 33 94 23 15.