Cherbourg-en-Cotentin. Réforme des retraites : grève dure pour le barreau

Dans la Manche, les avocats du Barreau de Coutances-Avranches avaient déjà décidé, le vendredi 3 janvier dernier, de suivre le mouvement de "grève dure" du lundi 6 au vendredi 10 janvier, à l'appel du Conseil national des barreaux, en lien avec la Conférence des bâtonniers, qui n'écartent pas sa reconduction.

Une reconduction à la quasi-unanimité

C'est au tour du Barreau de Cherbourg de s'y résoudre. Ni audience ni permanence ne seront assurées jusqu'au dimanche 12 janvier inclus par les avocats de Cherbourg-en-Cotentin. Une décision votée en très grande majorité (40 voix sur 42) lors de l'assemblée extraordinaire organisée ce lundi 6 janvier, à midi, contre la réforme des retraites.

"Nous ne sommes pas entendus par le gouvernement et notre garde des Sceaux. Depuis trois semaines, le débat est monopolisé par les régimes spéciaux", a expliqué Maître Loison, le nouveau bâtonnier de Cherbourg, qui rappelle que le régime autonome des avocats ne coûte rien au contribuable. "Nous refusons d'intégrer le régime général et universel qui est proposé puisqu'il n'est pas à l'équilibre. Nous n'avons aucune raison de le rejoindre, d'autant plus que le nôtre est solidaire. Notre caisse, bien que nous ne cotisions pas au régime général, reverse près de 100 millions d'euros par an au régime général, soit 1 200 euros par avocat par an", a-t-il poursuivi. Mobilisés depuis le mois de septembre, ils ne négocieront pas sur le maintien de leur régime autonome.

Le poids du nombre

Les grévistes comptent notamment sur leur nombre pour peser dans la balance et obtenir satisfaction. Actuellement, quelque 70 000 avocats exercent en France et bénéficient de ce régime autonome.