Fécamp. La CCI Fécamp - Port-Jérôme change de locaux

Elle a une vue imprenable sur le port de plaisance. La délégation Fécamp - Port-Jérôme de la CCI Seine Estuaire, Chambre de commerce et d'industrie, vient de déménager. Elle s'est installée au 37 quai Bérigny à Fécamp, dans des locaux de 500 mètres carrés facilement accessibles, permettant ainsi aux commerçants, aux chefs d'entreprise ou encore aux autoentrepreneurs de bénéficier d'une délégation de proximité avec 12 collaborateurs mobiles et disponibles. Fini le local de la rue Bailly et ses 2 500 mètres carrés.

"Le nouvel espace correspond davantage à nos besoins actuels. Il est ouvert sur l'extérieur et permet aux gens de rentrer sans trop de formalisme", explique Florence Le Sausse, responsable de la délégation de Fécamp - Port-Jérôme. Un lieu de passage entre le port et le centre-ville, ce qui permet d'avoir une belle visibilité. La Chambre de commerce et d'industrie accueille à la fois des entreprises pour leur accompagnement au quotidien et des personnes qui veulent changer de métier et monter leur entreprise. La délégation de Fécamp - Port-Jérôme représente aujourd'hui 9 000 sociétés. "85 % des entreprises comptent moins de cinq personnes, d'où ce souhait de pouvoir être à proximité des patrons et d'aller à leur rencontre pour proposer les différentes offres d'accompagnement."