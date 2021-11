Hockey-sur-glace - Division 1. Maintenant, les Drakkars vont devoir sauver leur troisième place

Un vent de folie a soufflé pendant deux minutes à l'Aren'Ice de Cergy-Pontoise, l'antre des Jokers, samedi 15 février. Menés 4-0 face à un adversaire sûr de son fait, les Drakkars ont inscrit trois buts en deux minutes pour recoller et remettre du suspense. Mais à l'arrivée, les Caennais ont perdu d'un but (4-3). "Le sentiment est partagé, jugeait l'attaquant Loup Benoit en quittant la patinoire du Val d'Oise. On a eu du mal en étant beaucoup trop timide pendant les deux premiers tiers et on a finalement montré notre vrai visage. Il faut qu'on retienne le positif, qu'on s'appuie sur la force de notre collectif." Toujours troisième à deux matchs du terme, Caen va devoir se battre pour garder cette position. Rendez-vous à Strasbourg, samedi 22 février à 18h.