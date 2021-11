Rouen. Un Classico pour Rouen à Grenoble pour boucler la saison régulière

Défaits en finale de la Coupe de France face aux Gothiques d'Amiens aux tirs au but (2-3), les Dragons de Rouen ont dû se re-concentrer immédiatement en vue d'affronter le leader de la Ligue Magnus, les Brûleurs de Loups de Grenoble, vendredi 21 février lors de la 44e et dernière journée de saison régulière avec pour objectif de conserver la seconde place au classement. "C'est une grosse déception d'avoir fait tout ce parcours pour au final ne pas gagner. Les joueurs se sont tous donnés à 100 % et n'ont pas été récompensés. Maintenant il faut bien finir le championnat, on a une bonne semaine qui s'annonce" annonce le coach Fabrice Lhenry. Après avoir battu Angers, les Jaunes et Noirs ont un dernier défi à relever en Isère, pour démarrer les play-offs avec l'avantage de la glace jusqu'en demi-finale, en cas de qualification en quart de finale. Lors des confrontations directes, les Rouennais sont en déficit avec deux défaites (4-3 puis 6-1) pour une victoire lors de la dernière rencontre (5-2). Quoi de mieux qu'un classico pour finir la première phase et préparer au mieux la phase finale ?