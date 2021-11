Premier jour de vacances et circulation compliquée sur l'autoroute A84, le samedi 15 février. Vers midi, un accident entre trois voitures, vers Gouvets dans la Manche, a engendré entre 3 et 4 km de bouchons dans les deux sens de circulation. Au total, six personnes ont été impliquées dans l'accident. Quatre personnes ont été légèrement blessées et deux sont indemnes.

Vers 13h30 la circulation est revenue à la normale.