Hockey sur Glace.. L'heure de la finale de Coupe de France pour les Dragons

C'est la première grosse échéance de la saison avant le début des Playoffs cette finale de Coupe de France face aux Gothiques d'Amiens à l'AccorHotel Arena de Paris à partir de 15h. Les Jaunes et Noirs disputeront cette finale après l'avoir déjà disputé 12 fois avec six fois un titre à la clé, pour six finales perdues. Du coté Amiénois, la donne est différente puisque si les Gothiques ont remporté l'édition de l'année passée face à Lyon, ils avaient déjà disputé une finale en 2015. "J'ai déjà perdu une finale c'était contre Rouen à Marseille" (l'AccorHotel Arena était en rénovation) se souvient le défenseur français alors qu'il évoluait chez les Gothiques avant de filer à Bordeaux puis de rejoindre Rouen en 2017. Les Gothiques s'étaient alors inclinés 5-3.

Et pour cette affiche, la patinoire parisienne affichera complet puisque les 13 877 places ont trouvé preneur pour voir évoluer les deux éternels rivaux de la plaine qui pointent à la 2e et la 4e place du classement de Ligue Magnus. "Cela va être excitant cette finale, la patinoire sera pleine et entre deux clubs rivaux depuis des années qui voulaient faire cette finale ça sera excitant à la fois pour le public et pour les joueurs."

Du coté du coach Fabrice Lhenry, si le défenseur fraîchement arrivé Cam Barker est actuellement malade, il pourrait être rétabli pour la finale et se posera alors le dilemme pour Fabrice Lhenry de devoir mettre un défenseur en tribune. "Les sept défenseurs le savent, il y en aura un qui sera déçu, ce sera par rapport a leurs performances. Honnêtement, chacun est performant et c'est une concurrence saine qui pousse le groupe vers le haut." "Ce sera le dilemme du coach de choisir, ce n'est pas notre problème" ajoute Kevin Dusseau, "à nous, quand on est sur la glace, de faire notre maximum".

Du coté des confrontations directes, les deux équipes se sont rencontrées quatre fois cette saison pour trois victoires rouennaise (3-2, 3-2 aux tirs aux buts et 8-1) pour une seule défaite 3-2. "L'équipe d'Amiens joue un peu le même style que l'équipe d'Angers que l'on vient de battre, ils pressent très haut, c'était une bonne répétition" conclue le coach rouennais.

Coté tribune, la bataille sera rude également puisque 1 700 supporters ont acheté leurs places avec le club d'Amiens et 1 200 du coté des Dragons. Une finale qui devrait donc tenir toutes ses promesses et beaucoup de suspense.