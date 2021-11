Louvigny. Comment l'eau (re)devient-elle potable ?

Petit ou grand, il est toujours intéressant de savoir et de comprendre comment l'eau est traitée et comment elle redevient potable. Une visite est organisée par l'Office de tourisme pour comprendre tous les aspects de la production d'eau potable en parcourant l'usine François Duroy. Rendez-vous mardi 25 février à 14 heures à Louvigny. L'usine, capable de traiter 30 000 m3 d'eau par jour et 1 500 m3 par heure dispose de trois files distinctes de traitement. (Réservation : caenlamer.fr)