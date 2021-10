Feel Again, nouveau Single des OneRepublic

C'est en 2002 que Ryan Tedder (leader et chanteur du groupe) et Zach Filkins (guitariste), deux lycéens du Colorado décident de former le groupe pop rock OneRepublic.

Leur 1er album sort chez Columbia mais les résultats ne sont pas au rendez vous. D'un commun accord les deux parties se séparent.

Ryan décide alors d'exploiter la plateforme communautaire Myspace pour faire connaître le groupe.

Après un gros travail de plus de deux ans, OneRepublic se fait un nom sur la toile et attire l'attention de nombreux fans et labels. A l'origine de ce succès, la voix singulière de Ryan, mais aussi son talent d'écriture qui l'amène à composer pour plusieurs artistes comme Leona Lewis.

Et puis, le succès...

Le succès vient grâce à Apologize. Leur 1er album Dreaming Out Loud devient platine aux Etats-Unis comme dans les principaux pays européens et se vend à plus d'1 million d'exemplaires.

Aujourd'hui...

OneRepublic inspire le cinéma. Leur single Apologize est l'un des titres les plus utilisé en synchro de séries TV (Gossip Girls, Beverly Hills, Bones, Smallville,...) mais aussi de films.

Malgré toutes ses activités, le leader charismatique Ryan trouve le temps nécessaire de préparer un nouveau single Feel Again qui annonce la sortie de leur 3eme album Life In Color prévue le 12 novembre 2012.

Le titre "Feel Again" est excellent et pointu. A découvrir (ci-dessous) sur tendanceouest.com